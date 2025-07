Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, nel corso della conferenza stampa di presentazione della nuova stagione ha parlato anche di Francesco Pio Esposito e di Giovanni Leoni: "A livello umano sono tanta roba tutti e due. Secondo me saranno il futuro del calcio italiano entrambi. Credo che voi come giornalisti ve li godrete a lungo per quanrto riguarda la Nazionale italiana. Per molti anni rappresenteranno la Nazionale italiana di calcio".