Nel corso della conferenza stampa di oggi alla vigilia del match contro l'Inter, Cesc Fabregas, tecnico del Como, ha parlato così di alcuni singoli nerazzurri: "Sono un grande fan di Lautaro, Dimarco, Sucic lo sento mio.
Era già tutto fatto con lui, l'anno scorso abbiamo provato a portare Luis Henrique, significa che abbiamo buoni occhi. Io sono un grande fan di questo giocatore, per la sua personalità calcistica. Come Calhanoglu e Dimarco. Se li pressi, si sentono la migliore squadra del mondo".
