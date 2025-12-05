Nel corso della conferenza stampa di oggi alla vigilia del match contro l'Inter, Cesc Fabregas , tecnico del Como, ha parlato così di alcuni singoli nerazzurri: "Sono un grande fan di Lautaro, Dimarco, Sucic lo sento mio.

Era già tutto fatto con lui, l'anno scorso abbiamo provato a portare Luis Henrique, significa che abbiamo buoni occhi. Io sono un grande fan di questo giocatore, per la sua personalità calcistica. Come Calhanoglu e Dimarco. Se li pressi, si sentono la migliore squadra del mondo".