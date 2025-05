Como, Iovine: “Frastornato per quello che è successo. Qui un viaggio bellissimo”

Non solo Cesc Fabregas. Dalla sponda del Como, in conferenza stampa al Sinigaglia è arrivato anche . Qui le sue considerazioni, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it: "Sono felicissimo, anche un po' frastornato da tutto quello che è successo. Non ho parole per l'affetto avuto stasera e in tutti gli anni passati sia i compagni che i tifosi. E' stato un viaggio bellissimo, non avrei mai pensato di smettere in un contesto del genere. Oggi è tutto bellissimo, voglio andare a casa a riposare con la mia famiglia. Capirò che è finita soltanto nelle prossime settimane. ma devo dire che mi aspettavo molto peggio. Mi ero solo promesso di non piangere, ma non ci sono riuscito.