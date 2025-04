L'Inter ha 20 punti in più ma non ci ha mai battuto? Sono tutte partite diverse: il campionato è andato come sapete. L'Inter fa bene da anni, anche il Milan ha vinto pochi anni fa: il derby è sempre diverso per l'atmosfera e per l'ambiente. Non siamo abituati a questa classifica ma ci sono ancora partite da fare: non dobbiamo pensare a tutte queste cose, dobbiamo focalizzarci su domani.

Quanto la Coppa Italia mi renderebbe soddisfatto? Non lo so: sarei soddisfatto per un trofeo, ma prima va vinta la semifinale con l'Inter e poi la finale. Non mi piace pensare al futuro ma vivere con intensità ogni giorno con passione incredibile di provare a migliorare la squadra. Il mio pensiero è questo ogni giorno dando tutto per migliorare: non sono la persona più felice del mondo, è vero, per quello che ho vissuto qua per tre mesi. Ci sono stati momenti belli e tanti deludenti: ma non con la squadra, loro hanno la testa giusta. Non è facile per nessuno.

Col Napoli abbiamo preso gol subito ma non è finita lì, nel secondo tempo abbiamo avuto occasioni e sbagliato un rigore: noi possiamo vedere il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. Guardate da quanti anni il Milan non vince due titoli in una stagione: è un disastro a livello di classifica e in Champions volevamo andare avanti senza dubbio. Ma domani è importante perché può portarci più vicini alla finale".