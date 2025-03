Sergio Conceiçao, allenatore del Milan , nella conferenza stampa che precede la gara contro il Como (in programma alle 18) ha risposto ad una domanda sugli obiettivi rossoneri: «Quarto posto ancora fattibile? Lottiamo tutti i giorni per avere un'evoluzione come squadra, quella migliora i risultati della squadra. Guardiamo al presente e alla gara col Como, senza guardare troppo avanti. Si vede il piacere dei ragazzi di lavorare. Loro sono contenti, il gruppo sta bene, mi hanno dato una risposta fantastica, di spirito, nelle ultime settimane. Poi alla fine tireremo le somme».

L'allenatore che domani il portoghese affronterà è Fabregas e per questo hanno chiesto al tecnico se ci sono rivalse personali nella gara: «Se la motivazione partiva da questo allora ero malato, dovevo andare in ospedale. La motivazione arriva dalla voglia di vincere una partita difficile, contro una squadra che ha qualità, con giocatori interessanti e uno staff tecnico in gamba. Fare i tre punti è la nostra motivazione, non conta la rivale. Bisogna studiare i loro punti forti e le loro debolezze, concentrarci su quello. Se facciamo quello su cui abbiamo lavorato, con più o meno difficoltà, siamo vicini al vincere. Non è Conceiçao contro l'allenatore avversario. Quello non conta niente», ha sottolineato.