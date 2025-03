Triplice fischio di Napoli-Inter al Maradona. Spazio alle parole dei protagonisti, come sempre raccolte anche dall'inviato di Fcinter1908.it. Qui la conferenza stampa di Simone Inzaghi, direttamente da Fuorigrotta: "Eravamo già in emergenza, Dimarco e Calhanoglu avevano chiesto di uscire, gli ho chiesto di tenere un pochetto, ma non riuscivano a correre bene. E' un momento così per gli infortuni, ma i ragazzi hanno fatto il massimo contro una squadra che è cresciuta tanto. Ci prendiamo questo pareggio, anche se nell'azione del gol potevamo fare meglio. Lo analizzeremo. Siamo in emergenza, Dumfries e Pavard quinti non li avevo mai messi e farlo con il Napoli può comportare rischi, ma non c'erano alternative. Il Napoli è una squadra di valore, gamba che ci ha creato più di un problema".