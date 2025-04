L'Inter è appena arrivata a Monaco. Alle 19 circa Simone Inzaghi in conferenza stampa presenterà l'andata dei quarti di finale di Champions League tra i nerazzurri e il Bayern. Qui le sue considerazioni, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it in Baviera: "Sappiamo qual è stato il nostro percorso, sappiamo dell'ultima partita della quale non siamo felici. Volevamo vincere, purtroppo nel secondo tempo siamo stati rimontati. Domani ci giochiamo questa grande sfida contro una squadra che è la favorita per la vittoria finale insieme al Real Madrid. L'affronteremo come abbiamo sempre fatto. I ragazzi sanno di tutto quello che abbiamo speso per essere qui, noi e loro abbiamo meritato di essere qua e abbiamo entrambe tante assenze. Dovremo essere squadra sempre. Qui abbiamo già giocato e fatto delle partite, è molto difficile come stadio".