La soglia dell'attenzione è altissima. Non solo per la posta in palio e per la forza dell'avversario che non va sottovalutata, ma anche perché in Feyenoord-Inter la coperta nerazzurra è decisamente corta. Soprattutto a sinistra, dove Inzaghi non può contare su Dimarco, Zalewski e Carlos Augusto. Tre assenze che costringeranno il mister a cambiare qualcosa, in termini di uomini e di atteggiamento. Di questo e degli altri temi parlerà a breve in conferenza, alla vigilia dell'incontro, direttamente dalla sala stampa del Feyenoord Stadium. Qui le sue parole, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it in Olanda.