Conte: “Il massimo è la mia ammonizione quotata a 4. Se mi metto d’accordo con uno…”

Antonio Conte, durante la conferenza stampa post Inter-Napoli, è tornato sulla questione del protocollo Var: "Mi dispiace che sono un po' arrabbiato per questa cosa del Var. Ma non per la decisione. E' sentirmi dire un'altra volta 'qua non può intervenire, qua può intervenire'. La percepisco come una presa in giro. Non parlo per me ma per tutti gli allenatori, noi vogliamo onestà. Se c'è un errore, il Var deve intervenire. Ma chi l'ha fatto sto protocollo. Allora cambiano le regole.