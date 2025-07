Ad Antonio Conte, nella conferenza stampa che ha tenuto dalla sede del ritiro del Napoli a Dimaro, in Trentino, ha parlato del ritorno in Champions League con la squadra che nella scorsa annata ha vinto lo scudetto ma non ha preso parte alla massima competizione europea. «Per me e per la squadra sarà stimolante tornare in Champions League. Da quando faccio l'allenatore ho disputato sei annate europee, due con la Juventus, due con l'Inter e poi con Chelsea e Tottenham, prendendo sempre squadre in ricostruzione che l'anno prima non partecipavano alla Champions», ha detto il mister.