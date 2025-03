Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha presentato oggi in conferenza stampa la sfida di domani contro la Fiorentina. Ecco le sue parole: "Cos'è cambiato? Niente. Non so cosa avrebbe dovuto cambiare: abbiamo continuato ad allenarci con la stessa voglia, le parole non cambiano niente, bisogna fare i fatti. Cerchiamo di dare il massimo, non so cosa doveva cambiare. L'ambizione deve essere sempre figlia del lavoro: è giusto essere ambiziosi perché lavoriamo tanto: l'Inter in questo momento è la squadra di riferimento, da battere, e la buona prestazione ci ha fatto piacere. Se guardiamo l'andata e il ritorno sono state due partite totalmente diverse: ci deve dar forza. Però la settimana prima ci indeboliamo perdendo contro il Como: non è che in base alle partite alzi e abbassi l'entusiasmo, devi essere centrato. I trofei li vince chi è regolare. Bisogna avere sempre grande equilibrio e credere nel lavoro.