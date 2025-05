LECCE - "Partita diversa dalle altre. Sono diventato uomo a Lecce, i sentimenti che ho nei confronti di Lecce non me li potrà cambiare niente e nessuno. Sempre fedele al sentimento che mi unisce a questa città".

OBIETTIVI - "Senso di responsabilità lo abbiamo dal primo giorno, l'ho sempre detto. Avevo ricevuto ancora prima di dare, vogliamo regalare emozioni al tifoso napoletano. Giusto sottolineare come l'obiettivo principe di speranza sia stato raggiunto con 4 giornate d'anticipo. Siamo in Champions e sapete quanto conta a livello economico per tutti. L'altro obiettivo che ci eravamo prefissati era quello di dare fastidio e lo stiamo dando. Ora il terzo obiettivo: che tipo di fastidio vogliamo dare. Se è veramente importante o un fastidio che ha tenuto in bilico un campionato. A 4 giornate dalla fine abbiamo 3 punti di vantaggio, due domeniche fa eravamo 3 punti sotto dall'Inter. Dobbiamo essere calmi e umili. Stanno dando un qualcosa di insperato a inizio anno, penso che nessuno si immaginasse una cosa del genere. Dobbiamo tenere i piedi per terra, mancano 4 partite. Ho avuto esperienze in cui ho vinto e perso scudetti nelle ultime giornate. Vincerà solo una, è importante la sostanza".

SCUDETTO - "Da allenatore? No da allenatore no, ma fa male a prescindere. Ognuno ha la propria storia, ma non è una cosa indelebile. Qualche scudetto l'ho vinto e si sta cercando quest'anno di fare qualcosa di inimmaginabile e incredibile che potrebbe portare grande entusiasmo per Napoli. Bisogna fare grande attenzione, il mio monito all'ambiente è di restare uniti. Saremo in Champions l'anno prossimo, dopo ci stiamo giocando lo scudetto: è un piacere, un orgoglio, in due anni è tornato a combattere per l'obiettivo principe. Ma non affossiamoci da solo".

OLIVERA - "Sapete tutto, sono domande fasulle. Tutto quello che succede a Castel Volturno si viene a sapere. Apprezzate la risposta sincera".

INTER-BARCELLONA - "Quanto aumenta quello che state facendo? Lo pensavo guardando la partita. Devo fare i complimenti e non sono finti. L'Inter sta rappresentando l'Italia, campionato italiano di livello importante. Il Napoli dando filo da torcere all'Inter sta facendo qualcosa di straordinario".

MCTOMINAY - "Bisognava trovare delle soluzioni. Non c'erano tantissimi gol nei singoli calciatori, servivano soluzioni tattiche. Oggi McTominay è un giocatore nettamente più forte rispetto a quando è arrivato. Il giocatore si sente molto più completo con più conoscenze. Finora è stato in mezzo, era allo United ma non aveva un ruolo principale, cosa che ha qui a Napoli. Oggi è un centrocampista completo. Il suo miglioramento lo hanno avuto tutti, altrimenti difficile spiegare perché abbiamo 74 punti".

PRIMATO - "Siamo stati costanti, ma non conta come parti, conta come arrivi. Non conta se sei primo durante il percorso, conta come tagli il traguardo finale. abbiamo opportunità di fare qualcosa di bello e inatteso. L'avversario è fortissimo, però, noi ci siamo, lo abbiamo dimostrato e vogliamo continuare a farlo".