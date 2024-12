Il tecnico del Napoli Antonio Conte , intervenuto in conferenza stampa, ha parlato così alla vigilia del match contro il Venezia: "Guardiamo il bicchiere mezzo pieno e pensiamo al primo tempo di Genova: la partita va analizzata tutta e abbiamo lavorato come sempre, analizzato tutti i 95'. Vedo i ragazzi molto responsabili, sono i primi che fanno le giuste valutazioni: prendiamo il secondo tempo come spunto per migliorare. C'è la voglia di farlo. Lukaku? E' uno dei giocatori di movimento che abbiamo, è uno che adesso è al top della forma: non dobbiamo aspettare chissà cosa. Lui è Lukaku e le aspettative su di lui sono superiori rispetto a un 9 normale: è di spessore internazionale, il suo curriculum porta aspettative importanti. Deve gestirle e continuare a fare quello che sta facendo. Se porti aspettative vuol dire che in passato hai fatto qualcosa di importante e devi confermarlo nel futuro.

Se firmo per arrivare tra le prime quattro? A me non piace mai firmare per traguardi minimi: chi mi conosce lo sa. Poi ognuno di noi sa benissimo quali sono i propri obiettivi e da dove si parte: non firmerei mai per un traguardo minimo. Noi dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo sapendo che abbiamo fatto 38 punti: sono tanti considerando la nostra partenza. Vogliamo confermarci e continuare a migliorare: c'è solo un mezzo, lavorare con serietà e voglia sapendo che si stanno facendo cose positive e che possiamo migliorare. Speriamo di chiudere l'anno regalando un'altra gioia a noi e ai tifosi per festeggiare bene l'ultimo dell'anno. Sono stati cinque mesi molto intensi, sono stati vissuti a manetta: l'ambiente è bellissimo e passionale, allenare questa piazza ti dà tanto. Sono molto contento, l'obiettivo nostro è quello di non aver nessun rimpianto in qualsiasi situazione: che si vinca o si perda dobbiamo uscire dal campo avendo dato tutto senza rimpianti.