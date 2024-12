"Le favorite sono sempre le stesse. C'è un gruppettino di testa che è composto da Atalanta, Inter e Napoli, ma Milan e Juventus sono pronte a riagganciarsi. Credo invece che una delle grandi favorite quest'anno sia l'Atalanta. Ha raggiunto quella maturità, quella credibilità, quella convinzione che non aveva mai avuto". Nella lunga chiacchierata con Sky Sport, il presidente dell'Inter Beppe Marotta ha parlato anche del campionato, e in particolare della lotta per lo scudetto, indicando la Dea come sua principale favorita. "Penso sia un grande modello da seguire - dice ancora Marotta sull'Atalanta -, non certo nei grandi club perché è difficile, però ha dato dimostrazione di poter vincere senza spendere tanti soldi. Mi riferisco all'Europa League".