Fin qui quella di Lautaro Martinez non è stata una prima parte di stagione da incorniciare. Il Toro fin qui ha messo insieme 6 gol e 4 assisti tra campionato e Champions,, numeri più bassi rispetto a una stagione fa. Complice la Coppa America e una preparazione estiva che ha praticamente saltato, le prestazioni del capitano nerazzurro non sono ancora al top. Così come non sono state al top nemmeno quelle degli altri compagni di reparto escluso ovviamente Thuram.