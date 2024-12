Non ci sono dubbi per Simone Inzaghi in casa Inter in vista della sfida in programma oggi alle 18 a Cagliari: ecco l'undici titolare

Non ci sono dubbi per Simone Inzaghi in casa Inter in vista della sfida in programma oggi alle 18 a Cagliari. Out Darmian, non ha recuperato e resta ai box con Acerbi a Pavard. La formazione - come appreso da FCIN1908 - è decisa, in attesa della conferma ufficiale.