Alla vigilia della gara contro il Monza, Antonio Conte ha presentato la gara in conferenza stampa. Queste le parole del tecnico del Napoli: "Prima di tutto bisogna conquistare il piazzamento in Champions League, facendo un buon risultato ci avvicineremmo ad un traguardo prestigioso e non preventivabile ad inizio anno. Noi siamo lì e cercheremo di dare fastidio fino alla fine. Ad inizio anno ho detto tante cose, alcune posso confermarle, altre no".

"Non rinnego niente, ma ti rendi conto di alcune situazioni e non mi sento di confermare tutto quello che ho detto. E' stato chiaro anche il discorso di Kvara, dissi che il Napoli non doveva essere un club di passaggio, non vorrei passare per bugiardo su cose disattese. In questi 8 mesi qui a Napoli ho capito che tante cose qui non si possono fare. Qualificazione dell'Inter? Bisogna fare i complimenti all'Inter perché ha raggiunto la semifinale di Champions battendo una squadra molto forte come il Bayern. Da persona di calcio e che vede l'Inter da avversario, vanno fatti i complimenti".