Antonio Conte ha palesato un certo nervosismo in conferenza stampa dopo l'inattesa sconfitta sul campo del Como

Il Napoli perde la testa proprio nel momento decisivo della stagione. La squadra si presenterà alla sfida scudetto di sabato prossimo al 'Maradona' contro l'Inter con i nerazzurri avanti di un punto, a causa dell'inatteso capitombolo rimediato al 'Sinigaglia' contro il Como che con un meritato 2-1 prende altri tre punti dopo quelli raccolti una settimana fa contro la Fiorentina. Doveva essere per i partenopei la sfida del rilancio dopo i tre pareggi consecutivi ed invece la sconfitta non fa che certificare una crisi che si era palesata già da alcune settimane.

E anche un certo nervosismo palesato da Antonio Conte in conferenza stampa. Un cronista ha chiesto al tecnico se prevede per Cesc Fabregas "una carriera fortunata come la sua". Cioè una carriera di successo. Ma Conte ha replicato così sul concetto di fortuna: