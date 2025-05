Al termine di Napoli-Cagliari, gara che ha sancito il quarto scudetto nella storia degli azzurri, Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa. "Che sapore ha lo scudetto? All'estero anche ho vinto, è una gioia incredibile, quando siarmo arrivati al campo ho visto tutta questa gente e ho pensato ma se poco poco li mandiamo a casa senza scudetto, che delusione sarebbe stata? Prima di tutto mia, avrei avuto bisogno di tanto tempo per riprendermi, ho sentito una pressione che non potevamo non portarlo a casa. Ho fatto il calciatore, quando vedi certe scene ti carichi anche di tanta pressione perchè hai un popolo dietro che ti spinge e che all'ultimo vuole festeggiare".

"Il momento della svolta? Il pareggio con l'Inter, se non vinciamo poi scappano. Invece pareggiamo col gol di Billing e infatti dopo la partita dissi che se volevamo potevamo. Quello è stato importante, avessimo perso l'Inter sarebbe scappata in maniera assoluta e non ci sarebbe stata possibilità di riprenderli. Adesso invece con tante difficoltà da gennaio in poi abbiamo fatto qualcosa di inimmaginabile e straordinario. Il merito va ai ragazzi che non si sono mai arresi, hanno visto compagni importanti infortunati e cose che a gennaio non sono andate come dovevano. È lo scudetto di tutti".