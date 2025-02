"Non posso non essere soddisfatto della prestazione. Sapevamo il tipo di squadra che è la Lazio, anche se c'è rammarico perché nel giro di 15 giorni qui all'Olimpico abbiamo lasciato 4 punti. Oggi abbiamo dimostrato che non vogliamo mollare a prescindere dagli inconvenienti che stiamo incontrando, mi piace lo spirito di questi ragazzi che vogliono andare oltre l'ostacolo sempre altrimenti non avremo questa classifica, che per me è straordinaria per quello che stiamo facendo. Ci prendiamo il punto, deve esserci rammarico perché c'è differenza tra vincere e pareggiare ma andiamo avanti a testa alta". Sono queste le parole di Antonio Conte, tecnico del Napoli, che in conferenza stampa sottolinea i meriti dei suoi dopo il pareggio contro la Lazio.