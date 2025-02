Sconfitta molto amara per il Napoli di Antonio Conte, che cade a Como e cede il primo posto in classifica all'Inter di Simone Inzaghi

Sconfitta molto amara per il Napoli di Antonio Conte, che cade a Como e cede il primo posto in classifica all'Inter di Simone Inzaghi a sei giorni dallo scontro diretto del Maradona. Ecco le dichiarazioni dell'allenatore azzurro in conferenza stampa:

"Come mi spiego la differenza tra primo e secondo tempo? Inevitabile che il secondo tempo non mi abbia soddisfatto, me e nessun altro. Avevamo fatto un buon primo tempo nonostante un incidente di percorso, avevamo ripreso a giocare dominando il match e vincendo duelli con la giusta pressione. Nel secondo tempo abbiamo fatto l'opposto di quello che ci siamo detti, siamo stati battuti su fame e cattiveria e voglia di vincere: il Como ne aveva di più, voleva battere i primi in classifica. Dispiace, dobbiamo tutti quanti insieme cercare di capire il perché. Anche nei tre match precedenti ci siamo fatti rimontare e non abbiamo retto a livello mentale. Complimenti a quello che stanno facendo i ragazzi, ci siamo ritrovati con una pressione addosso ma per meriti nostri: una pressione che ci continuiamo a portare, dobbiamo capire se siamo bravi a reggerla, è importante saperlo".