Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro il Como: " Le parole di Ausilio ("Firmerei per scudetto al Napoli e Champions all'Inter")? Non parlo di cose che dicono altri dirigenti o allenatori, a meno che possano far male al Napoli. Mi sembra una cosa da non commentare, superflua.

Rischio di pensare già allo scontro diretto contro l'Inter? Noi cerchiamo di trasmettere dal primo giorno di concentrarsi sul presente, e il presente adesso è il Como, una gara difficile, ostica, dovremo superarci in un momento non semplice per via di tante situazioni, anche di recuperare giocatori a cui devi dare il tempo necessario per tornare nel giusto stato di forma. Bisogna fare grande attenzione ed essere concentrati sul Como, sono tre punti importanti, è una partita importante per noi e per loro. Al tempo stesso, stiamo lavorando nella giusta maniera per affrontare tutte le gare per vincere".