Troppe critiche? Se andate a ritroso in tempi non sospetti ho detto che non vedo compattezza nell'ambiente. Dovete fare attenzione, mi dispiace che alcune delle cose che dico vengono cancellate: poi mi richiedete delle cose quando io ho già risposto. Adesso cercate di nuovo un altro titolo: io in conferenza do sempre degli input e dico anche delle cose che a volte non vengono colte o si fa finta di non capirle. Mi dispiace che dopo diversi mesi non è cambiato niente: significa che l'ambiente è questo. O ti mangi la minestra o ti butti dalla finestra si dice a casa mia. Io dopo 2-3 mesi ho parlato di mancanza di compattezza ambientale: già dobbiamo fare la guerra con altri, io sul Napoli non la vedo. Adesso dobbiamo tornarci? Come sul VAR. Ne ho parlato dopo l'Inter, mi sono espresso: oggi me lo chiedete di nuovo. Non sono scemo, non cambio idea. Se mi fate questa domanda significa che c'è qualcosa che non va no?".