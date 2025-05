Quanto sarà importante non lasciare spazio?

"Loro sono fortissimi, non solo davanti. Il PSG non è solo forte offensivamente, è una squadra completa, ben organizzata e con giocatori di grandissima qualità. Sarà importante lavorare di squadra, non solo i difensori dovranno fare attenzioni. Vogliamo metterli in difficoltà per ottenere quello che vogliamo, la vittoria".

Ti ha sorpreso il rendimento di Zalewski?

“E’ un ottimo giocatore, si è subito integrato benissimo. Può giocare in diverse posizioni, questo è positivo per noi. Ci può dare una mano, lo ha dimostrato in queste partite e continuerà a farlo”.

Come vivi il fatto che la stagione dipende anche da una sola partita?

"Sappiamo che è importantissima, è difficilissimo raggiungere una finale di Champions. La dovremo vivere con la giusta attenzione, con la giusta tensione, ma anche con la spensieratezza che serve. La prepareremo nel migliore dei modi, sicuramente vivremo la settimana in maniera positiva. Ci porterà verso qualcosa di straordinario".

Quale sarà l’impatto dell’età media alta dell’Inter?

“Non so quanto possa contare. Loro sono forti, giovani ma anche con esperienza, noi abbiamo le qualità per fare bene e andremo a fare una grande partita”.

Ti aspettavi di poter avere un’altra chance per vincere la Champions?

“No, non sempre si può raggiungere un traguardo così importante. Quando giochi per l’Inter l’obiettivo è sempre di vincere trofei e in questo modo abbiamo lavorato negli anni. Credo sia meritato il traguardo della finale, io voglio godermi questi momenti sperando di poter vincere”.

Che ricordi hai dell'ex Hakimi?

"Tutti hanno un ricordo di Hakimi bellissimo per quello che ha dato per questo club, ha fatto benissimo in quella stagione. E' un ottimo giocatore, oltre che un grande ragazzo. Sta dimostrando al PSG quanto vale. Speriamo che sabato non gioisca, ma gli faccio l'in bocca al lupo per tutto".

Cosa significa essere allenati da Inzaghi?

“Il mister è un grande allenatore, in questi anni nel suo percorso si è instaurato un rapporto incredibile. Non parlo solo personalmente. Posso parlare a nome di tutta la squadra, si è creata quell’unione che fa la differenza. E’ una grande persona e lo ha dimostrato in questi anni”.

La vivete diversamente rispetto a due anni fa?

"Dobbiamo avere un po' tutto, viverla in maniera intensa, con grande responsabilità perché sappiamo quanto importante per tutti è questa partita. E' stato un percorso incredibile per essere qua oggi, meritato. Abbiamo dimostrato di essere una squadra importante, tutto l'anno. La dovremo vivere con la giusta tensione, attenzione e con la giusta spensieratezza e tranquillità".

Come si è evoluta la squadra dopo Istanbul?

"La partita è stata per noi un grosso insegnamento, nonostante la sconfitta. Ci ha dato la consapevolezza di essere una squadra forte e matura, lo abbiamo già dimostrato. Siamo a un passo da un sogno, speriamo di realizzarlo".