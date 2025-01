L'Inter ha fatto resistenza e ha portato a Milano i tre punti per riprendersi dalla 'stizza per la Supercoppa' persa contro il Milan. 'Un bel modo per guardare avanti', alla prossima partita, quella del recupero con il Bologna che potrebbe valere il primo posto in classifica con una partita in meno rispetto al Napoli (perché oltre a quella con i rossoblù i nerazzurri devono ancora recuperare la gara con la Fiorentina).

Inzaghi

Inzaghi era contento della vittoria per ricominciare, una reazione alle tante critiche che gli sono state mosse dopo la sconfitta in Arabia. «Sono molto contento, l’unico neo è non aver segnato il secondo gol. Certo avrebbe fatto più notizia un pareggio dell’Inter rispetto a quello delle altre squadre ma lo prendo come un merito. Contro il Milan abbiamo preso il gol del 2-1 dopo che il tanto bistrattato Asllani aveva subito un fallo clamoroso da Morata: io a Kristjan ho fatto i complimenti davanti a tutta la squadra», le parole del mister nel post gara che hanno dimostrato come non abbia apprezzato le critiche post Supercoppa. Una gara che ha portato in ogni caso alla sesta vittoria di fila in campionato. "E il calendario suggerisce all'Inter di continuare il filotto per vedere l'effetto che fa prima del ciclo di ferro di febbraio. Su di sé e soprattutto sugli avversari", ha concluso il quotidiano nazionale.