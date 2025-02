Intervenuto in conferenza stampa, Roberto D'Aversa, tecnico dell'Empoli, ha parlato così dei giocatori offensivi degli azzurri, tra cui Sebastiano Esposito: "Ho tre giocatori che posso decidere di far ruotare e cambiare durante la gara. Sarà una questione tattica, contro l'Udinese che era molto fisica ho preferito far partire Colombo e Kouamé per usufruire di Esposito quando i ritmi erano più bassi e potevano venire fuori le sue qualità tecniche.