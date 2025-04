Deiola: “Salviamo quanto di buono fatto. Barella? Un amico, ma sul campo…”

«Il rinnovo? Mi riempie di orgoglio lottare per questa squadra. La Primavera vittoriosa a Milano in Coppa Italia? I ragazzi della Primavera hanno meritato la vittoria e spero in un finale positivo anche per loro. L'Inter? A centrocampo hanno giocatori di esperienza internazionale, abbiamo fatto la nostra partita e detto la nostra, abbiamo avuto le nostre occasioni, vinto i nostri duelli e sappiamo che contro queste squadre rischi di pagare ogni errore. Mi scoccia non poter giocare la prossima partita con la Fiorentina, ogni gara è fondamentale. Però siamo anche in un momento in cui può succedere di prendere l'ammonizione, saltare la partita, vedendo anche le prossime abbiamo tanti scontri diretti e sono tranquillo per le prossime. Barella come l'ho trovato? Ci siamo visti solo adesso. Ci siamo abbracciati nel tunnel. In campo poi l'amicizia non esiste, c'è grande rispetto, gli voglio bene, in campo bisogna vincere anche contro gli amici, poi a fine gara ridevamo e scherzavamo», ha sottolineato il giocatore.