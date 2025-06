Di Lorenzo: “Conte è rimasto a Napoli? Non avevo dubbi, tutto l’ambiente è felice”

Di Lorenzo ha appena conquistato e festeggiato il secondo scudetto in tre anni con il club partenopeo: "Sono state due emozioni forti. Sul primo titolo avevamo messo le mani già da alcune gare, sul secondo abbiamo dovuto attendere l'ultima giornata e lo abbiamo conquistato per un punto. E questo forse lo ha reso ancora più bello, è stato lo scudetto della lotta, della sofferenza, della voglia di non mollare mai. Comunque sono due successi che resteranno per sempre dentro di noi e nei napoletani. La festa in giro con il pullman scoperto è stata veramente da brividi".