Le parole del calciatore nerazzurro in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Bodo Glimt

23 febbraio 2026

Tocca a Federico Dimarco accompagnare Cristian Chivu in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Bodo. Qui le sue considerazioni, in vista del prossimo impegno di Champions League e non solo, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it ad Appiano Gentile.

Qual è il modo migliore per immaginare una partita con 3 gol da fare?

"Sarà molto offensiva ovviamente, siamo sotto di due gol. Dovremo stare attenti alle loro ripartenze, in questa Champions League sono state fatali in molte partite".

Più difficile pensare di fare due o tre gol o non subirne?

"Noi dobbiamo prima di tutto pensare a farli, poi vedremo l'andamento della partita. Il primo pensiero credo comunque sarà quello di rimontare prima possibile"

Com’è essere allenati da un mister che è stato calciatore?

“Bello. Mi ha dato lui tanti consigli da inizio anno”.

Quanto sarebbe bello coronare la stagione importante con la rimonta e anche con il mondiale?

“Abbiamo l’obbligo di provarci, siamo l’Inter. Dobbiamo fare una partita da Inter come ne abbiamo fatte tante in questi anni in Champions. Vale lo stesso discorso per la Nazionale, manchiamo da due mondiali e abbiamo l’obbligo di provarci”.

Vi aspettavate l’impatto di Pio Esposito sulle partite?

“Fai fatica ad arrabbiarti con lui, è talmente buono e lavora bene. Non molla di un centimetro, quello che sta facendo è tutto meritato. Siamo felici di averlo con noi”.

Dove collocheresti il Bodo nel campionato italiano?

“E’ una squadra con dei valori, è molto organizzata. Non vinci per caso contro City e Atletico”.

Cosa pensi del calcio norvegese?

“La nazionale è cresciuta molto, ha giocatori di spessore. Onestamente non seguo il campionato norvegese, ma visto il percorso fatto dal Bodo credo si sia alzato il livello”.