Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Fiorentina, Cesc Fabregas, allenatore del Como, è tornato sugli episodi arbitrali controversi delle ultime partite, incluso il rigore non dato alla sua squadra nella gara contro la Juventus:

"Provo sempre a non parlare di arbitri, rispetto tantissimo il loro lavoro e so quanto è difficile. Ho detto quello che ho detto per via di almeno cinque episodi di fila contro di noi, vedendo le proteste di tutti gli altri allenatori mi sono accodato anche io. Ho voluto alzare un po’ la voce, spero sia l’ultima volta che lo faccio anche se sarà impossibile".