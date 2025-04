Fabregas: “Futuro? Non dico che resto al Como al 100% perché…”

Ora c'è da accompagnare il Como alla permanenza in serie A che sembra, comunque, quasi definita ma Fabregas, in vista della sfida contro il Lecce, tiene i piedi per terra: "La salvezza virtuale non esiste, serve solo l'aritmetica. A Lecce sarà una partita dura e cattiva, perché loro hanno bisogno di punti. La cosa più importante per noi è la continuità della performance, ritrovare quella sensazione di vittoria. Noi giochiamo per questa ed è la sensazione più bella del mondo".