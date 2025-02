"È una partita difficile, per noi e per loro. Vogliamo fare in modo che sia difficile per tutti quelli che vengono a giocare al Sinigaglia": così Cesc Fabregas, tecnico del Como, alla vigilia della sfida contro il Napoli. "Vogliamo fare una bella prestazione, ma sappiamo che per vincere contro la prima in classifica dobbiamo fare la partita quasi perfetta.