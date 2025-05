"Io voglio di più per il Como, non per me. Per il progetto che abbiamo portato avanti, io mi devo sentire in grado di poter fare questo. Il prossimo anno deve essere un anno di consacrazione, di consolifamento forte del club e della squadra. E poi anno dopo il passo importante in avanti. Dobbiamo fare molto bene".

La squadra per l'anno prossimo?

"Per il futuro voglio meno giocatori, avere 20 giocatori. Alcune scelte da fare per forza. Adesso per noi vincere è facile, giocano libero di testa. A me non piace dire bugie. Parlare di Europa il prossimo anno, me lo chiedono i tifosi. La prossima deve essere una stagione di consolidamento, Nico Paz fondamentale per noi. Calma e passi non più lunghi della gamba. Per andare in Europa tutti allineati prima di tutti la società. Io direi il prossimo anno di stabilità e poi – ripeto – provare a fare salto in avanti".