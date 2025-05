"Stagione senza profitto anche se vinciamo la Champions? Io non so se qualcuno l'abbia detto ma sorriderei. Basta aprire l'elenco delle squadre che vincono la Champions per capire. Non credo l'abbiano detto, il nostro desiderio è solo di poter dire di aver fatto una grande stagione, col sogno di poter vincere un titolo. E’ assurdo, ma in questo momento abbiamo più possibilità in Champions che in campionato. Ma affrontiamo una squadra clamorosa. Speriamo di tenere aperto il sogno".