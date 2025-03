FCIN1908/ Feyenoord, Wellenreuther: “Tutto è possibile, possiamo eliminare l’Inter”

Se il Feyenoord può coltivare ancora qualche residua speranza di passare il turno contro l'Inter è grazie a lui. Timon Wellenreuther all'andata con il rigore parato a Zielinski ha tenuto accesa quantomeno una piccola fiammella per la squadra olandese, arrivata nel pomeriggio a Milano. Il portiere tedesco in conferenza stampa ha presentato la sfida che domani mette in palio i quarti di finale di Champions League. Qui le sue parole, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it a San Siro: "Abbiamo un bellissimo ricordo qui, non vediamo l'ora di giocare di nuovo. Nel calcio tutto è possibile, possiamo ribaltarla. Abbiamo già fatto vedere che possiamo fare cose bellissime in Champions League. Abbiamo tanti infortunati, non possono aiutarci, però dobbiamo pensare a lavorare tanto e ribaltarla comunque".