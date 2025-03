Feyenoord-Inter, De Vrij: “Emergenza a sinistra? I principi non cambiano. Il futuro…”

Per tanti è la prima volta a queste latitudini, non di certo per lui. Stefan De Vrij torna a Rotterdam, in quella che è stata la culla delle sue ambizioni professionali, il trampolino di lancio verso il grande calcio. Feyenoord-Inter è la sua partita, intreccio di emozioni che proverà a raccontare in conferenza stampa al fianco di Simone Inzaghi tra pochi minuti. Si parlerà di questo, come dell'importanza dei 90' in cui si può ipotecare il passaggio ai quarti di Champions League. I nerazzurri sono arrivati da poco in Olanda: il programma prevede il walkaround al de Kuip, prima delle interviste della vigilia del mister e del difensore e del trasferimento in albergo.