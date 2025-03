Hugo Bueno, difensore del Feyenoord, ha parlato in conferenza stampa al triplice fischio del match con l'Inter. Qui le sue parole, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it in Olanda: "E’ stato difficile contro un avversario così forte, si è anche visto che siamo stanchi. Al ritorno a Milano abbiamo comunque la possibilità di mostrare qualcosa in più. Abbiamo dimostrato che possiamo battere squadre di questo livello, settimana prossima tutto è possibile. Sappiamo che la situazione è tosta, difficile. Mancano calciatori, bisogna adattarsi perché ci sono tantissimi infortunati. Bisogna continuare nella stessa maniera, non sarà facile, ma questa è la situazione e speriamo che qualcuno possa recuperare per il ritorno con l’Inter.

Il rigore avrebbe potuto peggiorare ancora di più la situazione, il nostro portiere su questo ci ha aiutato. Dobbiamo pensare che il 2-0 non è risultato vincolante. C’era il rigore? Non so, mi sembra 50-50. Non so se fosse abbastanza per dare rigore, voglio rivederlo perché non l’ho ancora rivisto. Dobbiamo comunque sempre rispettare le decisioni dell’arbitro, anche quando a volte non vanno come noi vogliamo. Differenze tra Inter e Milan? Sono due squadre diverse, ma comunque al top. Sarà difficile vincere al Meazza, sappiamo com’è lo stadio ma non abbiamo nulla da perdere e dobbiamo dare tutto”.