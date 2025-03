Robin Van Persie, allenatore del Feyenoord. ha parlato in conferenza stampa al triplice fischio del match d'andata degli ottavi di finale di Champions League contro l'Inter. Qui le sue considerazioni, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it in Olanda: "Abbiamo subito gol alla prima occasione. Sapevamo la forza dei loro calciatori, speravamo non succedesse una cosa del genere. Alla seconda opportunità hanno fatto un altro gol, sono stati un po' fortunati. Se però vediamo tutta la partita abbiamo avuto anche noi chance importanti, come la traversa colpita nel secondo tempo. Era un'occasione per rientrare nella partita. Tutti i nostri calciatori hanno fatto il possibile per vincere, venivano da una settimana difficile a livello fisico. Quando pressavamo alto si è visto che l'Inter ha grande qualità, è una squadra ottima.

Il rigore per me non c'era, grazie al nostro portiere abbiamo una chance per il ritorno. L'Inter è una squadra che sa come scoprire la palla, ti costringe a correre all'indietro e questo complica le cose. Ce lo eravamo detti anche prima della partita: non avevo chiesto una vittoria, ma di lasciare tutto in campo ed è successo. Ora non sarà facile, prossima settimana saremo a Milano anche senza Osman. Qualcuno potrebbe tornare, ma le possibilità sono comunque poche. I ragazzi che hanno giocato hanno fatto comunque molto bene.