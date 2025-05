Cosi il tecnico del Barcellona nel post partita in conferenza stampa. Queste le parole di Flick in sala stampa dopo la sconfitta con i nerazzurri:

"Siamo tutti delusi, abbiamo investito tanto in questa partita. Alcune decisioni da 50-50 sono andate tutte in favore dell'Inter, ma è andata così. E sono orgoglioso della mia squadra, credo che il risultato sia ingiusto e che alcune decisioni dell'arbitro siano state ottime, ma non a nostro favore. Questo è il calcio, loro hanno meritato, come i loro tifosi. Torneremo l'anno prossimo".