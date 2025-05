Ha già in mente l’undici titolare per la partita contro l’Inter, o potrebbe dipendere da quello che vedrà a Valladolid?

Posso cambiare tante cose. Da allenatore bisogna sempre pensare anche alle partite successive, ma io vivo nel presente. Domani c’è una partita da vincere. È vero che ci sono situazioni che possono influenzare le scelte per martedì, certo. Magari ho già in mente sette o otto titolari per Milano, ma potrei comunque fare dei cambi.

Non è solo una questione di statura, conta anche come blocchi, come ti prendi la responsabilità nel marcare. Anche il Bayern ha preso due gol così a Milano. La verità è che, oltre tutto, loro hanno uno dei migliori battitori su palla ferma. Ma dobbiamo difendere meglio. Ognuno deve assumersi le proprie responsabilità in queste situazioni.