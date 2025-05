"Ho parlato tanto per capire cosa pensano i giocatori, le loro sensazioni. Tutti sanno che nel Clasico bisogna dare il 100%, bisogna essere attivi, intensi, dominanti. Il Real Madrid è una grande squadra, abbiamo bisogno dei nostri tifosi. Liga? E' il titolo più onesto perché bisogna giocare 38 partite, se sei primo alla fine è un titolo onesto. 4 punti di vantaggio? Non dobbiamo pensarci, tutti vogliono vincere il Clasico e non dobbiamo guardare la classifica. Scenderemo in campo per dare tutto e per vincere"

"Eric Garcia e Gerard Martin non mi hanno sorpreso, sono molto professionali entrambi e sono migliorati tanto da inizio anno. Gerard ha giocato benissimo le semifinali, di Eric mi piace la mentalità e la professionalità. Può giocare da terzino, da centrale, da centrocampista davanti alla difesa e non ci sono problemi e può anche fare gol. Difesa alta? La filosofia è chiara, chi ha dubbi è perché ha uno stile diverso. Ma riguarda tutta la squadra, non solo la difesa. Bisogna pressare ovunque ci sia la palla. Bisogna riconquistare il possesso. Hanno fatto molto bene. Ci sono state partite, all'inizio, in cui c'erano dubbi, ma poi ci siamo adattati. Stanno migliorando e penso che siano soddisfatti di come vogliamo giocare. Quando vedo come si allenano, sono contento. E sono soddisfatto della loro concentrazione, del loro duro lavoro... e vediamo i risultati. Spero in un altro titolo".