"Inzaghi ha chiesto dopo la conferenza se torna Lewandowski? Potrebbe tornare per la partita di ritorno contro l’Inter. Robert si sta comportando molto bene e i suoi progressi sono nettamente migliori rispetto a quanto ci aspettassimo. Vedremo. È un grande professionista e lavora sempre duramente per essere al 100%. Potrebbe tornare già martedì". Così il tecnico del Barcellona, Hansi Flick, sul ritorno in gruppo di Robert Lewandowski.

Sulla successiva domanda relativa anche a Baldè, Flick ha risposto: "Dobbiamo aspettare e valutare l’evoluzione giorno per giorno. Sono sulla buona strada, ma serve pazienza. È lo stesso discorso per Casadó, che oggi ha svolto una parte dell’allenamento. Non possiamo correre rischi. Robert sta recuperando molto bene, e dovremo vedere anche come va con Balde."