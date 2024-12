"Stavo guardando la partita, è stato un momento difficile. Ha lavorato con me a Roma, mi dispiace per quello che gli è successo. Ora sta meglio, non è importante il calcio in questo momento, ma la sua salute": lo dice il tecnico del Milan Paulo Fonseca, parlando a Milan Tv e raccontando le emozioni vissute durante il malore di Edoardo Bove che fece esordire ai tempi della Roma.