Il tecnico del River Gallardo ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di questa notte contro l'Inter:

" Saremo il più logici possibile, pensando sempre a difendere bene e, ovviamente, ad attaccare bene. Dobbiamo essere preparati a giocare una grande partita. Abbiamo delle assenze, ma schiererò la squadra migliore. Sono pienamente convinto che la nostra arma, a prescindere da chi giocherà, sarà un atteggiamento di squadra che scende in campo per giocare la partita e affronta l'avversario da pari ", ha spiegato.

A un certo punto della conferenza stampa, a Gallardo è stato chiesto della pressione di essere l'unica squadra argentina rimasta nella competizione, visto che il Boca Juniors ha pareggiato solo con l'Auckland City ed è stato eliminato dal torneo . " Siamo molto impegnati con le nostre cose , con quello che dobbiamo fare", ha chiarito, senza entrare in polemica.

" Finora siamo stati all'altezza del compito. Abbiamo vinto la prima partita e abbiamo chiaramente meritato di vincere anche l'altra. Questo si rifletterà nella possibilità di affrontare l'ultima finalista di Champions League. Le regole erano già note. Si può essere d'accordo o in disaccordo. Alcuni ne trarranno beneficio e altri no. Potrebbe anche essere ingiusto , ma è così che è stato stabilito. Forse potranno correggerlo in futuro. La cosa normale sarebbe stata continuare con le regole stabilite", ha risposto Gallardo riguardo al sistema di definizione dei gruppi.