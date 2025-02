La risposta di Gasperini: "Noi questa sensazione di grande casino non l'abbiamo avuta. Ieri è arrivato il Presidente, non è vero niente quello che molti di voi hanno scritto. Il Presidente è arrivato a fare complimenti alla squadra per la stagione che ha fatto fino adesso, per il percorso che ha fatto in Champions. Ha messo anche un premio come se fosse stato raggiunto il superamento del turno. La squadra ha giocato la sua partita l'altra sera, cercando, sotto il profilo dell'impegno, ma anche della qualità del gioco, ha fatto una prestazione sicuramente di livello. Siamo andati fuori in Champions. Ci sta, dopo aver fatto dieci partite, siamo rammaricati perché pensavamo tutti di poter superare il turno.

Ma un po' per la bravura dell'avversario, un po' per gli episodi...non siamo stati capaci di stare nei dettagli positivi. Sono andati tutti contro, dai gol ai rigori, al rigore subito, al rigore sbagliato. Alle situazioni che, per centimetri, i pali presi, i gol subiti, è stata una qualificazione battagliata. Poi, tutto quello che voi dite, il casino, sinceramente è molto mediatico e molto meno per quello che ci riguarda. Di qui ripartiamo, ve l'ho detto quello che è il mio obiettivo. E fine. Quindi, se intendi tensione come quella che accennavi di Matthaus in quegli anni, purtroppo non c'è tutta quella tensione. Vorrei più tensione per l'obiettivo? Magari un po' pi più per cercare, perché quando vuoi fare qualcosa di impossibile devi crederci molto e devi avere molta forza"