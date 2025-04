Sull'avversario, poche parole: "La Lazio è un'ottima squadra, forte in tutti i reparti, è in corsa per vincere l'Europa League e sta attraversando alti e bassi. Non sarà una partita definitiva o decisiva, ma se vinciamo mettiamo un margine difficilmente recuperabile - osserva Gasperini -. Non è che l'Atalanta possa chiudere la sua stagione con otto giornate d'anticipo".