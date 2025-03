Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, si arrende per quanto riguarda lo scudetto. Ecco le sue parole in conferenza stampa

Ecco le sue parole in conferenza stampa dopo la gara persa con la Fiorentina: "Lo scudetto era un sogno impossibile che penso sia sparito nella partita contro l'Inter: l'abbiamo giocata bene con grande energia. Ora abbiamo squadre che hanno fatto strisce di risultati importanti e ci sono ancora 8 partite.

Abbiamo un po' di vantaggio e giocheremo 5 partite in casa su otto. Avremo subito scontri diretti con Lazio e Bologna dai quali dipenderà la classifica, ma anche le altre devono scontrarsi tra loro. Nelle ultime abbiamo affrontato Juventus, Inter e Fiorentina, altre adesso avranno un calendario in cui si toglieranno punti. Dobbiamo arrivare forti a questo periodo, perché l'Atalanta è terza in classifica nonostante due sconfitte consecutive ed è qualcosa di potente".