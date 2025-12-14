Genoa, Vitinha: “Mai perso l’atteggiamento contro una big come l’Inter. Sul gol ho visto…”

Dalla sponda genoana ha parlato anche Vitinha al triplice fischio del match con l'Inter. Qui le sue considerazioni: "Con altri allenamenti con il mister arriverà ancora più fiducia. Il mister ci aiuta, ci dà soluzioni e ci ha già portato tanta fiducia, poi ovviamente dipende da noi. Arrivavamo da un buon momento, c'era un'atmosfera buona e ho sentito che qualcosa potessimo fare. Non siamo riusciti a raccogliere punti, ma sono felice di aver visto una squadra che non ha perso mai voglia e atteggiamento contro una grande.

Il gol? Non riesco a spiegare, sono decisioni di una frazione di secondo. Sono andato per raccogliere una seconda palla, poi ho capito che la palla era lì e sono riuscito a portarla via. Sono felice per il gol, ma mancano i punti. Pochi lanci sfruttati? Sono momenti della partita, magari quando arrivava la palla da un lato io ero dal lato opposto. Non sono Superman, sono un atleta e mi sto impegnando tanto. Lavorando riusciremo a difendere e attaccare meglio. L'Inter è una grande squadra, riesce a uscire e giocare".