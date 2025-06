Il presidente della FIGC è intervenuto durante la conferenza di presentazione del nuovo ct dell'Italia

Eva A. Provenzano Caporedattore 19 giugno 2025 (modifica il 19 giugno 2025 | 11:53)

«Il desiderio di realizzare qualcosa di grande per l'Azzurro e il nostro Paese. La Nazionale Italiana ha bisogno di lui, lui ha risposto senza esitazione alla chiamata della nostra Nazionale e ha risposto con lo stesso entusiasmo con il quale rispondeva quando veniva convocato come calciatore. Ma non si tratta solo di entusiasmo, ma di spirito di sacrificio, professionalità, preparazione. Mi ha colpito dal primo momento il fatto che ha anteposto il noi all'io, ha dato messaggi molto chiari con un entusiasmo straripante e mi ha detto subito 'Nessuno vince da solo'. Quindi l'idea di una squadra determinata, convinta, al Mondiale si va tutti insieme». Così il presidente della FIGC Gabriele Gravinaha parlato nella conferenza stampa di presentazione di Gennaro Gattuso che si è tenuta questa mattina a Roma. Il numero uno della Federazione ha spiegato i motivi che hanno spinto alla scelta dell'ex allenatore di Milan e Napoli e ha parlato in generale del progetto che la Federazione ha in mente per l'Italia.

«Chi ama la Nazionale oggi deve fare un passo in avanti e quindi cercare di sostenere questo progetto per il bene dell'Azzurro e del nostro sport, il calcio. La scelta di Gattuso è stata condivisa e ringrazio Buffon perché ha fatto il suo nell'avvio di questo progetto. È stata la scelta dell'uomo e del tecnico, siamo convinti delle sue qualità e siamo fermamente convinti che sarà anche l'uomo dei risultati. La nostra scelta deriva dal fatto che conosce il calcio italiano, la mentalità dei calciatori e l'ambiente mediatico, in ambiente anche piuttosto caldi come Milan e Napoli. La scelta non è stata dettata solo dal cuore, ma una scelta fatta con convinzione. È un allenatore che sa cosa significa la maglia azzurra, che non ha paura di assumersi la responsabilità e ha dimostrato di mettere davanti al gruppo tutto. Ha un compito difficile, ma affascinante. Riportare entusiasmo, identità e risultati. A Rino affidiamo con orgoglio la guida con la Nazionale», ha aggiunto.

Il progetto «Verrà dato corso ai risultati ottimi del settore giovanile, dopo un anno di confronto, con Cesare Prandelli che sarà aiutato nel progetto da due ex campioni del Mondo, Perrotta e Zambrotta. Cercheranno di lavorare con i vivai, un rapporto di coordinamento con il settore giovanile e tecnico con grandi vantaggi per tutto il Club Italia. Un progetto che viaggerà in maniera autonoma ma parallelo al progetto del CT, un progetto di grande sviluppo per i nostri giovani. Con Rino collaboreranno Bonucci, con Barzagli, già tecnici federali. Ci siamo rivolti a chi ha una loro identità, a chi sa il valore della maglia della Nazionale, perché si possa diffondere questo senso di appartenenza», ha spiegato.

(Fonte: Rai2)