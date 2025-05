"Non sono tanto sorpreso per com’è andata la partita, quanto colpito dalla sua bellezza. Grazie a partite di questo livello, gli stadi non saranno mai vuoti. E la nostra industria continuerà a crescere. Posso solo essere grato per le due semifinali, perché entrambe sono state incredibili, soprattutto quella di ieri. Quando giochi come gioca il Barcellona, gli stadi non si svuoteranno mai. E potremo continuare a vivere di questo sport per molto, molto tempo. Il risultato, alla fine, conta poco. Chi ama il Barcellona è orgoglioso, a prescindere.